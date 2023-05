PSG : Surprise, Messi éjecté plus vite que prévu ?

Florian Barré

Les derniers mois ont été éprouvants au PSG. Entre les résultats décevants, l’affaire autour de Christophe Galtier et l’avenir de Lionel Messi, le club de la capitale fait parler de lui constamment. Récemment, la Pulga a reçu une suspension de deux semaines pour avoir rejoint l’Arabie saoudite sans l’autorisation du club. D’après les propos du quotidien Le Parisien, c’est Luis Campos qui a été l’instigateur de cette « lourde » peine envers le septuple Ballon d’or.

Coupable de s’être rendu en Arabie saoudite sans avoir l’accord du PSG, Lionel Messi s’est vu infligé deux semaines de suspension. Durant cette période, le champion du monde argentin ne pourra ni disputer de match, ni participer aux entraînements, ni percevoir de salaire. Par cette décision, le PSG met en avant la nouvelle politique sportive mise en place, visant à prendre des décisions fortes lorsqu’un joueur manque aux principes de l’institution.

PSG : Mbappé attend ce transfert, une réponse est lâchée https://t.co/H1CDBXCAwl pic.twitter.com/SgNfvwCTk9 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Luis Campos, le bourreau de Messi

Selon le Parisien , c’est le directeur sportif Luis Campos qui aurait orchestré la sanction de deux semaines reçue par Lionel Messi. Cela dans l’optique de frapper un grand coup avec la conscience de la charge symbolique qu’il y a derrière. La sanction n’est cependant pas liée au dossier prolongation, toujours en suspens, malgré les inepties que peut avancer le clan Messi pour garder la face. Ces derniers ont assuré que « la virée avait déjà été remise à deux reprises et cette date avait été définie en accord avec le club il y a un certain temps » . Le PSG n’a visiblement pas été de cet avis.

La fin de la collaboration se rapproche