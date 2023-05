PSG : Mbappé réclame du lourd, le mercato est relancé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien déterminé à recruter du sang neuf au poste de buteur cet été à la demande Kylian Mbappé, le PSG courtise notamment Victor Osimhen et Randal Kolo Muani à cet effet. Et le Bayern Munich, qui est également annoncé sur les traces de ces deux profils, a pris une décision radicale qui pourrait avoir un impact sur le mercato du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé souhaite voir arriver un attaquant pivot cet été au PSG afin d’être débarrassé de cette tâche, et l’attaquant français n’avait pas caché ce désir ces derniers mois. Le départ de Lionel Messi étant désormais acté, une place va se libérer dans le trio offensif du club parisien, et Luis Campos s’active donc en coulisses pour donner satisfaction à Mbappé.

Le PSG vise Osimhen et Kolo Muani

Comme l’a confirmé L’EQUIPE jeudi dans ses colonnes, deux profils retiennent tout particulièrement l’attention du conseiller sportif du PSG à ce poste : Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ces deux buteurs, et le Bayern Munich est en train de tout relancer.

Our Bayern-Story of the day: Bayern don't want to bid for Victor Osimhen. Top-Target is now: Kolo Muani (@BILD_Sport exklusive) — Christian Falk (@cfbayern) May 4, 2023

Le Bayern fonce sur Kolo Muani