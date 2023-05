Mbappé peut jubiler, le PSG prépare un énorme transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est pas un secret, Kylian Mbappé espère que le PSG se montrera actif sur le mercato et renforcera notamment son secteur offensif. Le crack de Bondy attend notamment l'arrivée d'un attaquant de pointe afin de l'épauler au mieux sur le front de l'attaque parisienne. Et cela tombe bien puisque le club parisien s'intéresserait bien à Victor Osimhen et Randal Kolo Muani.

Cet été, le PSG risque de frapper fort sur le mercato afin de compenser une saison plus que délicate sur le plan sportif, mais également extra-sportif. Avec le départ de Lionel Messi, qui ne semble plus faire aucun doute, le club de la capitale cherchera notamment à se renforcer sur le plan offensif. Un avant-centre sera ainsi attendu, y compris par Kylian Mbappé, qui n'a jamais caché son intention d'évoluer aux côtés d'un véritable attaquant de pointe.

Messi va partir, le PSG annonce du lourd https://t.co/VLyogYoNoD pic.twitter.com/TNYupjCGmt — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Confirmation pour Osimhen et Kolo Muani

Conscient de la nécessité de prendre un avant-centre, le PSG aurait plusieurs pistes sur sa short-list. L'EQUIPE confirme ainsi que le club de la capitale suit Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Ce sont donc les deux attaquants ciblés en priorités par le PSG qui cherche donc un avant-centre capable de soulager Kylian Mbappé en lui offrant en point d'appui, mais également en mesure de prendre la profondeur afin que le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde ne soit pas le seul en mesure de faire parler sa vitesse.

Rafael Leao également suivi

Mais bien évidemment, d'autres pistes sont étudiées. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'intéresse également à Rafael Leao. L'international portugais de l'AC Milan connaît parfaitement Luis Campos qui l'avait recruté au LOSC. Sa saison en Serie A, mais également sur la scène européenne, a confirmé le potentiel de Rafael Leao dont le contrat s'achève en 2024. Reste désormais à savoir s'il décidera de prolonger à l'AC Milan.