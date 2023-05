PSG : Surprise, Messi a changé d'avis

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a été envoyé en Arabie Saoudite par Marco Kirdemir, agent de la FIFA. Mais à en croire la presse espagnole, la priorité de la Pulga serait de continuer son aventure en Europe la saison prochaine, et ce, pour se préparer au mieux pour la Copa America 2024.

Lors de sa signature au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Engagée jusqu'au 30 juin, la Pulga serait on ne peut plus proche d'un départ de Paris. En effet, Leo Messi devrait changer de club librement et gratuitement cet été, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation.

Messi préfère rester en Europe la saison prochaine

Alarmé par la situation de Lionel Messi, Al Hilal a sauté sur l'occasion. Ayant proposé un contrat astronomique au vétéran argentin de 35 ans, le club saoudien serait en passe de rafler la mise. « Il a une offre de 600 millions de dollars (543M€) d'Al-Hilal, l'équipe du roi. (...) Ils vont dépenser autant d'argent que possible. (...) Le déplacement de Lionel Messi en Arabie Saoudite ? Messi s'est rendu dans le pays pour le connaître, pour voir où il pourrait vivre. Si sa famille donne le feu vert, il jouera en Arabie saoudite (la saison prochaine) » , a révélé Marco Kirdemir, agent de la FIFA proche de Nasser Al-Khelaïfi et du roi d'Arabie Saoudite, à Goles ce jeudi.

Messi veut se préparer au mieux pour la Copa America