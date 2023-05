Affaire Messi : Le PSG a trompé son monde

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, Lionel Messi est annoncé sur le départ et il semblerait qu’il se soit confirmé avec sa suspension. Néanmoins, le PSG aurait déjà su qu’il partait il y a déjà quelques semaines. Et ce, de la bouche du principal intéressé.

Lionel Messi est bien parti… pour quitter le PSG. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le septuple Ballon d’or a été suspendu pour deux semaines pour avoir rejoint l’Arabie saoudite en début de semaine et ce, sans l’aval du club parisien qui avait programmé des séances d’entraînements auxquelles Messi n’a pas prit part en raison de sa visite à Riyad en tant qu’ambassadeur du tourisme du pays.

«Il y a un mois, Leo Messi a dit au PSG : Je ne reste pas»

Le feuilleton Lionel Messi a pris un virage XXL avec cette sanction qui semble clore tout dossier d’une prolongation. Néanmoins, selon Guillem Balague qui est à la fois journaliste et biographe de Messi, l’Argentin aurait déjà fait part de sa volonté de partir il y a de cela un mois. « En fait, le PSG a, en quelque sorte, utilisé une excuse, le fait qu'il soit allé en Arabie Saoudite alors qu'il n'avait pas d'autorisation, il pensait qu'il avait une autorisation. C'est un peu compliqué mais en tout cas il semble que le PSG ait utilisé cette excuse pour dire : Vous voyez, il n'est pas discipliné, nous ne voulons pas de lui au club. Alors qu'il y a un mois, Leo Messi a dit au PSG : " Je ne reste pas ". En gros, c'est la première chose qui se passe, il ne restera pas au PSG la saison prochaine. Après, on verra ».

«Il a environ 400 millions de raisons d'aller en Arabie Saoudite et c'est probablement là qu'il ira ensuite»