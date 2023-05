L’OM lance un avertissement au RC Lens

Arnaud De Kanel

Fort de son succès sur l'AJ Auxerre, l'OM compte désormais 4 longueurs d'avance sur le RC Lens qui jouera face à Toulouse en milieu de semaine. Un résultat qui met la pression aux Lensois qui recevront l'OM à Bollaert ce week-end. Igor Tudor n'attend que ça.

Cengiz Under et Alexis Sanchez ont délivré le Vélodrome en à peine deux minutes. Les deux attaquants marseillais ont fait parler la poudre pour permettre à l'OM se s'imposer face à l'AJA. Un succès extrêmement important avant de se déplacer à Bollaert. D'ailleurs, Igor Tudor est déjà tourné vers ce choc.

«C’était un match incroyable»

Au micro de Prime Vidéo , Igor Tudor n'a pas caché sa joie après la victoire de l'OM face à Auxerre. « On est allé à de très nombreuses reprises dans leur surface de réparation et on a eu beaucoup d’occasions de marquer. C’était un match incroyable, c’est le football. Ce sont 3 points importants. Le match… C’était un match qui s’est joué à un but. Et puis finalement grâce à la qualité de nos joueurs, on a réussi à marquer ces deux buts et à fêter cela », a-t-il d'abord confié. Cap sur Lens désormais !

«Ça va être un match difficile»