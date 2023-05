«Besoin de personne», l’OM a voulu l’éjecter et il se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Incontournable cette saison dans les rangs de l’OM, Valentin Rongier est l’un des éléments-clés du système mis en place par Igor Tudor, lui qui était pourtant décrié les saisons précédentes et que la direction marseillais avait même voulu poussé vers la sortie. Rongier se livre sans détour à ce sujet.

C’est un fait, Igor Tudor a redistribué les cartes cette saison dans la hiérarchie des cadres à l’OM. Certains éléments comme Dimitri Payet en ont fait les frais, mais d’autres ont su en profiter pour tirer leur épingle du jeu et s’offrir un tout nouveau statut dans le onze de l’entraîneur croate. C’est principalement le cas pour Valentin Rongier (28 ans), qui porte le brassard de capitaine de l’OM avec la mise en retrait de Payet, et qui réalise la meilleure saison de sa carrière. Une évolution stupéfiante, alors que Pablo Longoria avait sérieusement songé à vendre Valentin Rongier quelques mois auparavant comme l’avait révélé L’EQUIPE.

L’apothéose de Rongier

Interrogé dimanche au micro de Téléfoot , Valentin Rongier s’est confié sans détour sur son état de forme avec l’OM : « Si c'est ma meilleure saison ? Je pense que oui, parce que j'estime être régulier, j'ai beaucoup de temps de jeu et j'essaye de rendre au coach la confiance qu'il me donne. Je pense que je suis encore plus concentré qu'avant sur le terrain », indique le milieu de terrain, qui a tiré des leçons de ses premières années très compliquées à l’OM au cours desquelles il a essayé de nombreuses critiques.

« Je n’ai besoin de personne »