Improbable, l’OM a voulu virer son meilleur soldat

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Incontournable cette saison dans les rangs de l’OM où il a enfin réussi à se rendre indispensable, Valentin Rongier avait pourtant eu du mal à s’imposer durant ses premières années au sein du club phocéen. À tel point que Pablo Longoria, le président de l’OM, avait souhaité s’en séparer lors du mercato estival 2021.

Recruté par l’OM en septembre 2019 pour 13M€ au terme d’un très long feuilleton qui s’était d’ailleurs clôturé après la fermeture officielle du mercato (il avait signé en tant que joker médical), Valentin Rongier a d’abord eu du mal à s’imposer sous ses nouvelles couleurs. Sous les ordres d’André Villas-Boas puis de Jorge Sampaoli, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes n’avait pas réussi à trouver son rythme de croisière, à tel point que l’OM a envisagé de le vendre.

L’OM a poussé Rongier au départ

Comme l’annonce L’EQUIPE, Pablo Longoria avait tout fait pour se débarrasser de Valentin Rongier en toute fin du mercato estival 2021, et le président de l'OM souhaitait l’envoyer en Turquie du côté du Besiktas. Un deal qui a finalement capoté, et le principal intéressé avait confirmé ses désaccords avec Jorge Sampaoli en décembre 2021 au micro de BFM Marseille : « J'ai demandé au coach si mes efforts pouvaient payer ou si ça ne servait à rien et s'il valait mieux que je parte. Ce qui m'a le plus marqué, je vais être honnête, c'était pendant la préparation. Le coach a parlé des milieux de terrain et il a cité tout le monde, sauf moi (...) C'était un message pour moi, en tout cas je l'ai interprété comme ça. Peut-être que c'était autre chose et que je me suis fait des films, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit: "Attend, il ne compte pas sur moi, il va voir" », a indiqué Rongier.

Le renouveau avec Tudor

Mais finalement, il est parvenu à se rendre indispensable sous les ordres d’Igor Tudor, et l’OM a même décidé en septembre dernier de le prolonger jusqu’en 2026. Grand artisan de l’excellente saison réalisée par le club phocéen, Valentin Rongier est devenu un cadre majeur du vestiaire phocéen, réussissant donc à inverser la tendance alors que Pablo Longoria l’avait poussé vers la sortie un an plus tôt.