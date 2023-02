Le mercato de l’OM vire au fiasco, il annonce du lourd

Pierrick Levallet

S'il a bouclé quelques coups intéressants sur le mercato, Pablo Longoria n'a cependant pas toujours été en réussite dans son recrutement. Le président de l'OM a parfois attiré certains joueurs qui ne se sont pas imposés sur la durée au sein du club phocéen. Néanmoins, Pablo Longoria entend bien ne pas répéter ses erreurs.

Depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria a réussi quelques coups intéressants sur le mercato comme William Saliba, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Chancel Mbemba... Mais le président de l’OM n’a pas connu que des réussites sur le marché des transferts, loin de là. Par le passé, l’ancien directeur sportif a attiré des joueurs qui n’ont pas tenu sur la longueur sur la Canebière. Mais comme il a pu le prouver, Pablo Longoria ne compte pas rester sur ses échecs et entend toujours rebondir pour le bien de l’OM.

«Le plus important est d’apprendre de ces échecs»

« Les échecs de Longoria sur le mercato ? Il en a connu, comme nous tous. Le plus important est d’apprendre de ces échecs et de revenir plus fort » a d’ailleurs expliqué Javier Ribalta, directeur du football à l’OM, dans un entretien accordé à La Provence .

Longoria ne veut pas répéter les mêmes erreurs sur le mercato