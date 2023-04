«J’étais au fond du gouffre» : Il a vécu un cauchemar à l’OM

Thibault Morlain

Qualifié en Ligue des Champions cette saison, l’OM n’a toutefois pas passé les poules. Le club phocéen a terminé 4ème de son groupe au terme d’une campagne européenne qui a viré au fiasco. Mais à une tête près, tout aurait pu basculer. En effet, Sead Kolasinac a manqué une grosse occasion contre Tottenham qui aurait pu tout changer pour l’OM. Un raté que le Marseillais a eu énormément de mal à digérer.

Aujourd’hui, Sead Kolasinac est l’un des hommes forts d’Igor Tudor à l’OM. Mais voilà que ça n’a pas tout le temps été simple pour le défenseur phocéen. En effet, il y a quelques mois, il était au fond du trou suite à l’élimination de l’OM en Ligue des Champions. Avec la défaite contre Tottenham, les Marseillais ont dit adieu à la Coupe d’Europe, mais ça aurait pu se passer différemment si Kolasinac avait mis sa tête en fin de match contre les Spurs. Le joueur de l’OM s’est finalement manqué et il a fallu digérer cela par la suite.

« Le soutien de ma famille et de mes amis proches m’a évité de sombrer »

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche , Sead Kolasinac est revenu sur ce raté face à Tottenham. Le joueur de l’OM a alors expliqué à ce sujet : « Parfois, je suis content de ne pas comprendre le français car les commentaires peuvent être blessants. Après Tottenham, j’étais au fond du gouffre. Les premiers jours, je n’écoutais personne. Puis le soutien de ma famille et de mes amis proches m’a évité de sombrer. Parfois, je pensais : « Ramenez-moi en arrière pour changer la trajectoire de cette tête » ».

« J’ai raté et c’est inexplicable »