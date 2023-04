En direct, il annonce du lourd pour l’OM

Arnaud De Kanel

Dauphin du PSG avant la réception de l'AJ Auxerre ce dimanche, l'OM réalise une saison pleine malgré quelques déceptions en Coupe de France et en Ligue des champions notamment. Invité de l'émission Rothen S'enflamme, Juninho se montre assez confiant pour le club phocéen en vue de la saison prochaine.

L'OM fait le job cette saison. Les premiers pas d'Igor Tudor sont une franche réussite et le club phocéen devrait à nouveau se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. L'OM compte évidement bien y figurer et Juninho pense que cela est possible. Il suffira de quelques arrivées selon l'ancien joueur de l'OL.

«Ça me fait plaisir»

« L'idéal ce sont les titres, la qualification pour la Ligue des Champions, bien sûr. Mais moi ça me fait plaisir. Peut-être parce que j'étais toujours au Vélodrome avec Lyon comme adversaire. Je me souviens de l'ambiance qu'il existe, c'est pour ça que j'en parle souvent. J'ai bien aimé plusieurs matchs de Marseille, cette saison. Ils jouent à trois, mais tu vois les défenseurs qui participent, parfois il n'y a plus qu'un défenseur. C'est mieux de regarder des matchs comme ça que des matchs fermés », a tout d'abord lâché Juninho dans l'émission Rothen S'enflamme sur RMC .

«Je pense qu'ils ont quelque chose à faire la saison prochaine»