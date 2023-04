Une star de Ligue 1 fait rêver l’OM

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on est déjà au travail pour le mercato estival à venir. Pablo Longoria s’activerait donc pour trouver du sang neuf et il pourrait notamment dénicher son bonheur en Ligue 1. Après avoir récupérer Jonathan Clauss au RC Lens l’été dernier, le président de l’OM regarderait encore chez les Sang et Or avec Seko Fofana.

Recruté par le RC Lens à l’été 2020, Seko Fofana a immédiatement brillé avec le club nordiste. Au milieu de terrain, l’Ivoirien est impressionnant et ses performances ne passent clairement pas inaperçues. Courtisé, Fofana avait fini par prolonger à Lens l’été dernier jusqu’en 2025. Mais voilà que cela n’écarterait pas un possible transfert. A l’OM ?

L’OM rêve de Fofana

Cela fait déjà plusieurs mois que le nom de Seko Fofana est annoncé dans le viseur de l’OM. Mais voilà que l’intérêt phocéen serait toujours d’actualité. En effet, selon les informations du Journal Du Dimanche , le transfert de Jonathan Clauss de Lens à Marseille pourrait ne pas être le dernier dans ce sens. Fofana serait ainsi très apprécié par Pablo Longoria.

Transfert impossible ?

Mais pourrait-on voir Seko Fofana à l’OM la saison prochaine ? Pas sûr. Comme expliqué par l’hebdomadaire, le train pourrait déjà être passé pour le club phocéen et aujourd’hui, le capitaine du RC Lens, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, pourrait être hors de portée pour l’OM. A suivre…