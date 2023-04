Messi : Une grosse annonce tombe, c’est la panique au PSG

Pierrick Levallet

À l'approche de la fin de la saison, personne ne sait encore ce que Lionel Messi fera cet été. Le joueur de 35 ans arrive en fin de contrat avec le PSG et il n'a toujours pas prolongé alors que certains clubs sont à l'affût. D'ailleurs, le dossier deviendrait de plus en plus compliqué du côté de la formation parisienne.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Personne ne le sait pour le moment. L’Argentin est en fin de contrat en juin prochain et il n’a toujours pas prolongé au PSG. Luis Campos planche sur ce dossier depuis plusieurs mois pourtant, mais aucun accord n’a pu être trouvé jusqu’à présent. Dans le même temps, d’autres prétendants se tiendraient à l’affût pour La Pulga .

PSG : Pour Lionel Messi, c’est terminé https://t.co/HRhrImqMM2 pic.twitter.com/RGKikHnCoK — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

MLS, Barça, Arabie Saoudite... Messi a quelques options pour son avenir

L’Arabie Saoudite et la MLS aimeraient lui mettre la main dessus. Mais le FC Barcelone suivrait également tout cela de très près. Le club catalan rêverait de le rapatrier après son départ tragique en 2021. Certaines rumeurs affirment que Lionel Messi souhaiterait claquer la porte. Et de son côté, le PSG n’avancerait pas vraiment non plus avec la prolongation du champion du monde 2022. Même si Messi a été très bon en Ligue 1, son rendement en Ligue des Champions n'est toujours pas à la hauteur des attentes du PSG. Ce qui vient semer le trouble pour son avenir.

Le feuilleton Messi devient compliqué au PSG

Comme le rapporte le journaliste Rudy Galetti, la question de la prolongation de Lionel Messi deviendrait de plus en plus compliquée au fur et à mesure que les jours passent. Le dossier n’évoluerait plus vraiment du côté du PSG. Un départ semble se rapprocher pour le joueur de 35 ans, de quoi provoquer un vent de panique au sein du club de la capitale. Affaire à suivre...