Après l’échec Messi, le PSG est sur le point de signer une star

Fortunes diverses pour le PSG dans le dossier des prolongations. Le club parisien s'apprête à essuyer un premier échec, et non des moindres. En fin de contrat, Lionel Messi aurait pris la décision de quitter la capitale et de viser un retour au FC Barcelone. Mais bonne nouvelle pour le PSG, Sergio Ramos serait tout proche d'une prolongation.

Depuis plusieurs mois, le PSG travaille sur la prolongation de ses stars. Le club parisien a commencé à obtenir des résultats. Marco Verratti a signé un nouveau contrat et devrait être suivi de Marquinhos, autre cadre de la formation.

Messi se dirige vers un départ

Mais le PSG va, aussi, essuyer des échecs marquants. Selon RMC Sport et L'Equipe , Lionel Messi ne devrait pas allonger son bail. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde 2022 essaierait de trouver une solution avec le FC Barcelone pour effectuer son retour en Catalogne.

Sergio Ramos se dirige vers une prolongation