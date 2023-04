Messi - PSG : Nouvelle bombe sur le feuilleton

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi semble bien parti pour s’en aller libre à l’issue de la saison, et une prolongation ne semble plus forcément à l’ordre du jour, d’autant que l’attaquant argentin est annoncé de retour au FC Barcelone. Mais Javier Tebas, le patron de la Liga, jette un énorme froid à ce sujet.

Lionel Messi et le PSG, c’est bientôt la fin ? Si Luis Campos et le Qatar étaient déterminés à prolonger le contrat de l’attaquant argentin l’hiver dernier, la donne a considérablement changé ces dernières semaines, et notamment depuis l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les performances irrégulières de Messi, combinées à son imposant salaire, aurait totalement inversé la tendance. Et un autre élément s’avère décisif quant à l’évolution du dossier : le vif intérêt du FC Barcelone, qui rêve de rapatrier Lionel Messi dans ses rangs après l’avoir laissé partir à contrecœur pour le PSG à l’été 2021.

PSG : Le transfert de Messi sur le point de capoter ? https://t.co/xpm1HXE4uB pic.twitter.com/v8ztSAkC8V — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« C’est compliqué »

Mais sur les ondes de RMC Sport jeudi soir, le président de la Liga, Javier Tebas, a totalement relancé le feuilleton Messi et pointe du doigt les finances du FC Barcelone, qui pourraient rendre l’opération irréalisable : « Aujourd’hui, le retour de Messi est compliqué parce qu’il faut que plusieurs conditions soient remplies, que s’en aillent des joueurs, qu’il y ait une diminution des salaires. Il faut aussi savoir quel salaire aura le Barça. Le Barça ce n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent. Au moment où l’on parle, c’est compliqué qu’il revienne », indique Tebas.

« Nous n’allons pas changer les règles »