L’OM reçoit un appel du pied à 20M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par Manchester City, Issa Kaboré est monté en puissance depuis le début de l’année après un première partie de saison assez discrète. A tel point qu’il n’est désormais plus exclu qu’il reste à l’OM la saison prochaine. Une option qui semble séduire le latéral burkinabais.

En quête d’une doublure à Jonathan Clauss qui a été recruté en provenance du RC Lens l’été dernier, l’OM a obtenu le prêt d’Issa Kaboré en provenance de Manchester City. Déjà prêté à Troyes, il restait sur une bonne seconde partie de saison en Ligue 1. Néanmoins, compte tenu des prestations de Clauss, Kaboré a très peu joué lors de la première partie de saison, et il n’a pas su mettre à profit le temps de jeu que lui a offert Igor Tudor. Néanmoins, depuis le début de l’année, Issa Kaboré profite du manque de régularité de Nuno Tavares. Ainsi, Jonathan Clauss est désormais placé dans le couloir gauche et Issa Kaboré apporte son dynamisme à droite. Et il ne cache pas sa satisfaction.



Départ pour l’entraîneur de l’OM, les conditions sont posées https://t.co/cmjDZyzb7F pic.twitter.com/zLF7JB3Qpz — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Kaboré est heureux à l’OM

« Ce n'était pas facile de ne pas jouer, heureusement mes grands frères dans le groupe m'ont beaucoup aidé, conseillé, notamment Chancel Mbemba. C'est grâce à eux. Les grands m'ont tous dit la même chose : rester moi-même et prendre du plaisir. Sur un plan personnel, oui, c'est vrai que ça va beaucoup mieux pour moi, mais avant ça allait aussi », a-t-il expliqué en conférence de presse.

«Je veux rester ici»