Guendouzi : Le transfert est acté à l’OM

Thibault Morlain

Courtisé sur le mercato ces derniers mois, Matteo Guendouzi était finalement resté à l’OM. Mais voilà que cette fois, l’heure du départ aurait vraiment sonné pour le milieu de terrain phocéen. Malgré un contrat jusqu’en 2025 à Marseille, Guendouzi se rapproche de plus en plus d’un transfert. Et pour certains, ça ne ferait aucun doute qu’il sera vendu cet été par l’OM.

Matteo Guendouzi est un joueur sollicité sur le marché des transferts. « C’est vrai que cet hiver j’ai eu des sollicitations. J’ai eu quelques propositions de clubs pour partir cet hiver. Je ne me sentais pas de partir », expliquait récemment le joueur de l’OM. Le Français n’est donc finalement pas partir, mais son transfert ne serait que partie remise et c’est cet été que Guendouzi devrait s’en aller. Alors que la situation du Marseillais commence à se compliquer sur la Canebière, son avenir s’écrit de plus en plus loin du Vélodrome.

Grosse colère à l’OM, le clan Guendouzi calme le jeu https://t.co/VB9oPywJbK pic.twitter.com/s9YDEcPBmp — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

« Marseille est quasiment résigné à l’idée de le perdre cet été »

Pour Caught Offside , le journaliste Jonathan Johnson a évoqué le cas de Matteo Guendouzi. Et il a alors lâché sur le joueur de l’OM : « Marseille est quasiment résigné à l’idée de le perdre cet été. Il faudra garder un oeil sur Aston Villa pour voir ce qu’ils vont faire. Ils ne sont pas effrayés de dépenser de l’argent et Guendouzi a l’air d’un joueur idéal pour Unai Emery. (…) je le vois certainement partir avec l’accord de l’OM car il n’a pas poussé pour s’en aller durant le mercato hivernal pour un montant entre 35-40M€ ».

« Je ne serais pas surpris que Villa revienne à la charge »