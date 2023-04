«Il doit quitter le PSG» : Il réclame le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé restera-t-il encore un joueur du PSG ? Pour le moment, le crack de Bondy est sous contrat jusqu’en 2024, mais ça n’empêche pas les rumeurs de se multiplier à propos du numéro 7 parisien. Alors qu’un transfert fait à nouveau parler, Mbappé va donc devoir prendre une décision et pour Emmanuel Petit, le joueur du PSG aurait tout intérêt à faire ses valises pour atteindre ses objectifs.

Présent au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé achève donc sa 6ème saison sous le maillot du club de la capitale. Sa dernière à Paris ? Le joueur de Christophe Galtier dispose d’un contrat jusqu’en 2024 et d’une année supplémentaire en option, mais ces dernières semaines, le feuilleton Mbappé a de nouveau animé le marché des transferts. Compte tenu de certaines tensions entre le joueur et le PSG, un transfert pourrait ainsi à nouveau être d’actualité. Et voilà que pour Emmanuel Petit, il est même nécéssaire que Kylian Mbappé s’en aille…

Mourinho - Zidane : Un gros conflit éclate au PSG https://t.co/2Lxdq11Nll pic.twitter.com/vnB1k7d1CS — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

« Si Mbappé veut gagner la Ligue des Champions, devenir le meilleur joueur du monde… »

« Si Mbappé veut gagner la Ligue des Champions, devenir le meilleur joueur du monde et gagner le Ballon d'Or, je pense qu'il doit quitter le PSG. Je pense que la porte reste ouverte pour lui au PSG, peut-être pas autant qu'il y a deux ans », a ainsi lâché le champion du monde 1998 dans des propos accordés à Legal Sports Book .

« S'il voulait venir au Real Madrid, il était toujours le bienvenu »