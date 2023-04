Le PSG lâche un indice pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà annoncé sur les traces de nombreux joueurs en vue du prochain mercato estival, le PSG courtise notamment plusieurs profils de talent en Ligue 1 pour se renforcer. Et Christophe Galtier a d’ailleurs confirmé que ce terrain de chasse dans les autres clubs français était clairement une possibilité à l’étude pour le recrutement estival.

Le PSG promet déjà un mercato estival relativement agité avec du mouvement à presque tous les postes ! Luis Campos et Christophe Galtier, qui se penchent déjà sérieusement sur le recrutement, courtisent notamment de nombreux profils en Ligue 1 tels que Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram (OGC Nice), Axel Disasi (AS Monaco), Seko Fofana (RC Lens) ou encore Jonathan David (LOSC). Une stratégie audacieuse, qui pourrait permettre au PSG de payer moins cher qu’à l’étranger.

« Il y a un regard sur la France »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a d’ailleurs confirmé cette possibilité de recruter plusieurs joueurs de L1 durant le mercato estival : « Le club, la direction sportive et moi-même, on regarde ce qu'on peut améliorer la saison prochaine. Il y a un regard sur la France mais aussi à l'international, c'est une évidence », indique l’entraîneur du PSG.

Osimhen, Kolo Muani… Les autres pistes du PSG

Il faut dire que les autres pistes activées par le PSG, notamment dans le secteur offensif, sont évaluées à plus de 100M€, comme Victor Osimhen (Naples) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Reste à savoir quelle sera la décision finale de Luis Campos et Christophe Galtier pour le recrutement.