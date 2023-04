Le PSG dévoile sa stratégie pour le mercato

La rédaction

Après une saison ratée pour le PSG, un rebond est attendu la saison prochaine. Paris commence d'ailleurs déjà à préparer son mercato pour la saison à venir. Souvent, le club de la capitale tente de faire des coups hors France, ce qui exaspère les suiveurs du club. Cette saison, seuls Renato Sanches et Hugo Ekitike sont arrivés alors qu'ils jouaient en France, à Lille et Reims. Mais voilà que ça pourrait changer. De nombreuses pistes existeraient en Ligue 1 pour le PSG et Christophe Galtier a fait un point à ce sujet ce vendredi en conférence de presse.

A l'instar du Bayern Munich qui pille souvent les meilleurs joueurs des clubs concurrents en Allemagne, le PSG pourrait être tenté d'adopter la même stratégie. Souvent, des noms sont évoqués comme Seko Fofana, qui a finalement prolongé à Lens. Avec les récents flops de Renato Sanches et Hugo Ekitike, le PSG ira-t-il à nouveau chercher ailleurs qu'en France ? Jonathan David, Khéphren Thuram, Jean-Clair Todibo ou encore Axel Disasi seraient dans les petits papiers parisiens...

« Il y a un regard sur la France mais aussi à l'international, c'est une évidence »

En conférence de presse ce vendredi avant le match de dimanche face à Lorient au Parc des Princes, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier a été questionné sur la stratégie du club en matière de transferts : « Le club, la direction sportive et moi-même, on regarde ce qu'on peut améliorer la saison prochaine. Il y a un regard sur la France mais aussi à l'international, c'est une évidence. »

Le PSG s'enflamme totalement pour le retour de Neymar https://t.co/OS3bIZw1Ma pic.twitter.com/m6rcaONr3Z — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« Est-ce que le PSG doit recruter forcément les joueurs de Ligue 1? On verra »