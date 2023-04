Mercato : Une annonce folle tombe, Messi est habitué

Thomas Bourseau

Au fil de sa carrière, Lionel Messi a été courtisé par certains des plus gros clubs en Europe. Néanmoins, d’improbables appels du pied lui ont été adressés et notamment par le Real Madrid, à trois reprises. Tour d’horizon.

Lionel Messi commence à avoir l’habitude. Depuis le début de sa carrière de joueur, le septuple Ballon d’or déchaîne les passions. Et nombreux sont ceux qui ont essayé de le faire quitter le FC Barcelone, son club de coeur qu’il pourrait éventuellement retrouver en tant qu’agent libre cet été. A moins que son rêve américain dévoilé à Goal España en septembre 2020 prenne vie un peu plus tôt que prévu. C’est du moins le souhait divulgué par Don Garber, commissionnaire de la Major League Soccer, lors d’une réunion avec les journalistes de l’ Associated Press et notamment un journaliste de CBS Sports. « Messi peut être plus important que n'importe quel athlète de n'importe quel sport qui a jamais joué ici aux États-Unis. Il n'y a pas une ligue qui n'aimerait pas avoir Lionel Messi dans sa ligue. Il y a beaucoup de dynamiques qui se passent là-bas. Il a beaucoup de choses à penser quant à l'endroit où il veut poursuivre sa carrière. Je peux vous dire que nous l'aimerions en Major League Soccer ». Afin de parvenir à ses fins en recrutant l’un des joueurs les plus réputés au monde, Don Garber a un plan pour l’attaquant du PSG, sous contrat jusqu’en juin prochain, à l’Inter Miami. « Nous allons travailler très dur avec Miami, qui est l'équipe qui espère pouvoir le recruter, pour lui proposer un programme qui lui permettra d'établir un héritage qui, je pense, pourrait être sans précédent au niveau mondial, et encore plus dans notre pays, car je pense qu'il est quelqu'un qui franchit tellement de barrières qu'il peut être plus grand que n'importe quel athlète de n'importe quel sport qui ait jamais joué ici aux États-Unis. Nous avons été assez efficaces pour trouver des moyens astucieux de recruter des joueurs pour nos clubs sur le bon marché. C'est un travail en temps réel et j'espère que nous serons en mesure de prendre part à la discussion et d'aboutir à quelque chose ». Et ce n’est pas la première fois que Lionel Messi reçoit un message provenant de MLS.

PSG : Le transfert de Messi sur le point de capoter ? https://t.co/xpm1HXE4uB pic.twitter.com/v8ztSAkC8V — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Le commissionnaire de la MLS a tout déballé pour Messi, un compatriote a lui aussi tenté

En janvier dernier, un jeune compatriote âgé de 20 ans a lui aussi tenté sa chance pour que Lionel Messi, alors tout juste sacré champion du monde avec l’Argentine, vienne en Major League Soccer. Joueur du FC Dallas, Alan Velasco glissait le message suivant à EFE . « Ce serait absolument fou. Moi, en tant que joueur de la MLS, je veux qu'il vienne. Mais bon, il est au PSG maintenant, je suppose qu'il sera heureux. Donc tout ce qui peut le rendre heureux est le bienvenu. Je suis Argentin, nous aimons Leo, alors je lui souhaite toujours le meilleur ».

Le rêve conjoint de Pochettino avec Messi aux Newell’s Old Boys

L’espace d’une saison, Mauricio Pochettino a pu avoir Lionel Messi sous ses ordres au PSG. Néanmoins, dès 2020, le technicien argentin évoquait sa volonté d’entraîner Messi, mais aux Newell’s Old Boys comme il l’affirmait à Radio del Plata. « Je veux retourner aux Newell's avec Messi. Je peux encore attendre, une opportunité et le meilleur scénario possible serait dans 10 ans avec Messi ».



Par la suite, et pour AS en novembre dernier, Mauricio Pochettino en rajoutait une couche en livrant le message suivant au sujet d’une éventuelle venue de l’attaquant du PSG au sein du club de Rosario. « Les choses sont imprévisibles. Je n'ai jamais imaginé le voir dans un autre maillot que celui de Barcelone. Il est difficile de deviner ce qui pourrait se passer. L'important est que ce qu'il décide le rende heureux. En tant que fan de Newell's, ce serait fou qu'il retourne en Argentine, j'étais là quand Maradona est revenu et c'était formidable. Je ne veux même pas y penser » . Néanmoins, il se pourrait que l’option Newell’s soit bien loin dans l’esprit de Lionel Messi au niveau de ses priorités pour son avenir.

L’Arabie saoudite comme Ronaldo ? Tisserand accueille Messi à bras ouverts

En janvier dernier, Al-Nassr présentait fièrement Cristiano Ronaldo comme nouvelle star de l’équipe saoudienne. La volonté affichée par CR7 était de développer le football local. Il est depuis question d’une éventuelle venue de Lionel Messi à Al-Hilal entre autres. Joueur du FC Ettifaq, Marcel Tisserand a affirmé à Foot Mercato dernièrement que tout est désormais possible depuis l’épisode Cristiano Ronaldo.



« L’arrivée de Cristiano Ronaldo a mis un coup de boost au championnat. Tout le monde en a parlé. On a eu l’opportunité de l’affronter pour son premier match officiel. C’était une belle opportunité et une belle affiche pour nous. C’est top. J’espère qu’il y en aura encore beaucoup d’autres qui viendront ici. Messi et Ramos ? Ça me conforte dans mon choix d’être venu là. Je ne suis pas allé n’importe où. Je vois plein de bons joueurs qui sont sollicités pour venir ici. Ça reste encore des rumeurs, on va voir si cela est faisable. Quand on voit que Cristiano Ronaldo est venu ici, ça ouvre des possibilités. C’est très bien pour le championnat et pour nous en tant que joueur. On a envie de jouer contre ces joueurs-là. Ce n’est que du positif donc j’espère que d’autres grands noms vont nous rejoindre ici. » .

Emiliano Martinez veut attirer ses amis argentins à Aston Villa

Lionel Messi et Emiliano Martinez ont noué des liens forts avec l’Albiceleste ces dernières années. Le meilleur gardien de la dernière Coupe du monde, qui a au passage dégoûté l’équipe de France et Randal Kolo Muani, s’est récemment dit heureux à Aston Villa où il aimerait attirer ses plus proches amis argentins. Cela vaudrait-il également pour Messi ? Martinez n’a pas vendu la mèche, mais attend ses compatriotes à Birmingham.



« J'adore cet endroit. J'essaie d'amener des amis argentins à Villa. De Paul ? Dybala ? (Rires) Oui, c'est le meilleur championnat du monde, c'est évident. Je veux réaliser quelque chose avec Villa, qualifier Villa pour l'Europe. J'aime le club, ils ont fait de moi l'objectif que je suis aujourd’hui ».

Le Real Madrid s’y est pris… par 3 fois pour Lionel Messi !