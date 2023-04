PSG : Mbappé débute les contacts pour un transfert à 100M€

Thibault Morlain

Au PSG, recruter un buteur semble être l'une des grosses priorités de ce mercato estival. Avec les possibles départs de Lionel Messi et Neymar, il va donc falloir entourer Kylian Mbappé, lui qui attend notamment un attaquant de pivot. Les rumeurs se multiplient en ce sens et les noms circulent. On retrouve notamment celui de Randal Kolo Muani et voilà que Mbappé aurait d'ailleurs pris les choses en main pour le joueur de Francfort et son coéquipier en équipe de France.

L'été dernier, Randal Kolo Muani a quitté le FC Nantes librement pour rejoindre l'Allemagne et l'Eintracht Francfort. Ça a été le bon choix pour le natif de Bondy quand on voit la saison qu'il réalise de l'autre côté du Rhin. A 24 ans et après 28 matchs de championnat, il compte 13 buts et 12 passes décisives. Des performances remarquées qui ont permis à Kolo Muani d'intégrer l'équipe de France et d'être appelé par Didier Deschamps à la Coupe du monde. Au Qatar, le Français a brillé et c'est là que ça a commencé à s'accélérer pour son avenir. Après seulement un an à l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani pourrait déjà s'en aller, lui qui est très courtisé et notamment par le PSG.

Mbappé lance l'opération Kolo Muani

Victor Osimhen, Harry Kane, Romelu Lukaku, Jonathan David... Le PSG scruterait partout pour trouver son prochain buteur et celui qui viendra épauler Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani ferait lui aussi partie de cette liste parisienne et l'international français pourrait d'ailleurs avoir les faveurs de Mbappé. En effet, ce vendredi, Christian Falk, journaliste pour Bild , a annoncé que la star du PSG souhaiterait convaincre Randal Kolo Muani de venir au Parc des Princes et les deux joueurs seraient d'ailleurs déjà en contact pour cela.

