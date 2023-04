PSG : Nouvel appel du pied pour le transfert de Messi

Florian Barré

Les semaines passent et l’avenir de Lionel Messi est toujours en suspens. Bien heureux celui qui saura prédire où jouera la Pulga la saison prochaine. Alors ue l’Argentin semble plus proche d'un retour à Barcelone que d’une prolongation de contrat au PSG, rien n’est encore acté. Ce qui est certain, c’est que les joueurs blaugrana espèrent de leur côté un retour de Messi au Camp Nou.

Après deux saisons mouvementées au Paris Saint-Germain, Lionel Messi arrive au bout de son contrat. Pendant un temps, le PSG a poussé pour prolonger la Pulga mais désormais, la tendance semble avoir considérablement changer. En effet, le Barça, la Liga et l'entourage du joueur négocieraient ouvertement pour un retour de Messi en Catalogne d’après les médias espagnols. Une opération qui s’annonce difficile mais qui est encouragée par plusieurs joueurs blaugrana.

Mercato : Ce club de Ligue 1 réserve un nouveau mauvais tour à l'OM https://t.co/AGANgNWxE1 pic.twitter.com/oYW5JgEsBh — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Ferran Torres tend la main...

Après Jordi Alba, Sergio Busquets ou en encore Robert Lewandowski, c’est Ferran Torres qui attend Lionel Messi au Camp Nou : « Ça serait bien pour Léo de revenir après tout ce qu’il a donné au club. Il n’y a pas besoin que Busquets, Alba lui demandent de revenir, croyez-moi. Il y a des rumeurs qui sont sorties… » a confié l’attaquant du Barça pour Movistar+ . De quoi confirmer encore un peu plus les spéculations du moment.

… à son bourreau