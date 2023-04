PSG : Pour Kylian Mbappé, c’est terminé

Thomas Bourseau

Pour diverses raisons, le feuilleton Kylian Mbappé est récemment reparti de plus belle. De quoi faire trembler le PSG concernant un éventuel futur transfert de son attaquant cet été ? Tout serait déjà fixé.

Cette saison, Kylian Mbappé n’a pas manqué de faire publiquement part de son mécontentement lorsqu’il a fallu faire passer divers messages au PSG. Que ce soit pour son rôle de pivot en début de saison ou encore lors de la dernière campagne médiatique du club pour les abonnements saisonniers au Parc des princes. Mbappé avait regretté ne pas avoir été mis au courant de la manœuvre lors de l’interview et ne veut pas être le « Kylian Saint-Germain ».

Le feuilleton Mbappé a été relancé

La presse étrangère s’est empressée de relancer le feuilleton. A commencer par la Cadena SER qui dévoilait récemment que Kylian Mbappé et son entourage songeraient à quitter le PSG à l’été 2024, moment où il décidera ou non d’activer la dernière année de son contrat. Néanmoins, et alors que l’objectif estival du PSG serait notamment de démanteler la MNM composée de Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi comme l’a rapporté RMC Sport, le club serait déjà fixé pour le champion du monde tricolore.

Mbappé assuré d’être au PSG la saison prochaine