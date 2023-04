PSG : Mobilisation générale pour le transfert de Messi

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi pourrait revenir au FC Barcelone par le biais de son statut d’agent libre. Ce feuilleton anime l’Espagne jusqu’au président de la Fédération espagnole de football. Explications.

Lionel Messi est sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG. Et vu la tournure des évènements, l’Argentin ne devrait pas s’éterniser au sein du club de la capitale. D’après le journaliste Gerard Romero, le FC Barcelone serait la priorité absolue de Lionel Messi où il voudrait y signer son retour. Une prolongation de contrat au PSG serait sa première alternative.

Entre le PSG et Messi, le courant ne passe plus pour une prolongation

Néanmoins, il faudrait déjà que le PSG et le clan Messi parviennent à rapprocher leurs positions qui sembleraient particulièrement éloignées à l’instant T. Le Parisien a confié que Jorge Messi, père et représentant de l’attaquant du PSG, réclamerait un salaire plus important pour qu’il accepte de rester, maintenant qu’il est champion du monde. De son côté, le Paris Saint-Germain n’aurait pas l’intention de faire un tel effort financier. De quoi offrir une voie royale au FC Barcelone.

Rubiales affirme que toute l’Espagne veut témoigner du retour de Messi