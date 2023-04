C’est annoncé, la révolution est amorcée au PSG

Thomas Bourseau

Un an après la révolution proclamée par Nasser Al-Khelaïfi, le PSG lancerait son renouveau avec une préparation inédite pour son mercato estival de concert avec Luis Campos. La presse italienne déballe tout.

En juin dernier, alors que Luis Campos venait d’être nommé conseiller football du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi se lâchait lors d’un entretien accordé au Parisien . Le patron du Paris Saint-Germain affirmait que c’était la fin de l’ère des strass et des paillettes au PSG. Une révolution qui viserait notamment à faire éclore les talents du football français.

Le PSG lance son renouveau

Une année plus tard, ladite révolution annoncée par Nasser Al-Khelaïfi n’a pas vraiment pris. À tel point qu’un renouveau flambant neuf est annoncé dans la presse. Et ce n’est pas Rudy Galetti qui affirmera le contraire. Le journaliste italien a confié sur son site internet que le PSG aurait l’intention de faire table rase du passé et préparerait son mercato comme jamais auparavant.

PSG : Le Qatar va payer pour le transfert de Neymar https://t.co/rtnBrLZfSw pic.twitter.com/EqMu7e9F9A — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Une préparation inédite pour le mercato de cet été au PSG ?

En effet, d’après le journaliste Rudy Galetti, le PSG plancherait avec Luis Campos sur la stratégie parfaite concernant la planification du mercato. Nasser Al-Khelaïfi aurait à coeur d’offrir à Christophe Galtier, qui devrait poursuivre en tant qu’entraîneur la saison prochaine comme le10sport.com vous l’a révélé le 20 avril dernier, l’équipe la plus complète et compétitive possible. Reste à savoir si ladite préparation portera ses fruits sur le marché des transferts à présent.