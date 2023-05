Menacé à l’OM, il passe un message au RC Lens

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM au RC Lens lors du dernier mercato estival, Jonathan Clauss est déjà annoncé sur le départ en fin de saison, lui qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis quelques mois. En attendant de connaître le verdict de son été qui s’annonce agité, le latéral droit de l’OM a fait passer un message spécial au RC Lens.

Jonathan Clauss (30 ans) et l’OM, ça sent déjà la fin. Comme l’a récemment annoncé L’EQUIPE, le latéral droit sera prêt à écouter les offres à son sujet lors du prochain mercato estival, et de son côté, le président Pablo Longoria ne le retiendra pas à l’OM en cas d’offre à hauteur des 10M€. L’aventure de l’international français au Vélodrome pourrait donc être écourtée, seulement un an après son arrivée en provenance du RC Lens. Un club qu’il s’apprête justement à retrouver.

La star de l'OM lâche une annonce retentissante, le PSG peut trembler https://t.co/PTK24lxGQP pic.twitter.com/YWjlix7KRx — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

« Un plaisir de retourner à Lens »

Interrogé dimanche soir en zone mixte après la victoire de l’OM contre Auxerre (2-1), Jonathan Clauss a évoqué le prochain match de championnat dimanche prochain, sur la pelouse du RC Lens : « La semaine va être aussi longue que les autres. Elle va être spéciale forcément, c’est sûr que j’ai encore beaucoup d’attaches là-bas, ça va faire bizarre mais c’est toujours un plaisir d’y retourner. Ça va être un peu bizarre mais j’ai hâte d’y être », confie Clauss sur son émotion de retrouver l’enceinte de Felix-Bollaert.

« Forcément particulier »