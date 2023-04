Deux grands retours sont annoncés à l’OM

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, l'OM reçoit l'AJ Auxerre dans un Vélodrome à guichets fermés. Ce match sera bien évidemment crucial dans la course à la Ligue des champions et le club phocéen ne devra pas se rater à une semaine de se déplacer à Lens. Le coach Igor Tudor envisagerait deux choix forts.

Après la fête du football français samedi soir avec la finale de la Coupe de France, le championnat fait son retour au premier plan ce dimanche. A l'affiche de cette 33ème journée de Ligue 1, l'OM reçoit les Bourguignons de l'AJ Auxerre au Vélodrome. La victoire est obligatoire pour les Marseillais qui pourront compter sur deux retours de marque.

Mercato : La star de l’OM met la pression, c’est validé en interne https://t.co/62aultnXdd pic.twitter.com/s6dwZqJGBF — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

L'OM doit consolider sa deuxième place

La défaite est interdite pour Marseille ce dimanche soir. Les hommes d'Igor Tudor doivent impérativement l'emporter pour mettre la pression au RC Lens qui jouera son match en milieu de semaine face à Toulouse, Coupe de France oblige. Le Croate a pris deux grosses décisions pour sa composition d'équipe.

Mbemba et Vitinha de retour