Grand danger pour le projet de l’OM, les annonces tombent

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison réussie, l'OM fait parler de lui en France et en Europe. De l'entraineur, au président en passant par le directeur du football, les trois hommes forts du club phocéen plaisent à un cador italien. Leurs départs mettraient en péril le projet. Deux auraient pris leur décision.

En dehors du terrain cette saison, l'OM est porté à bout de bras par Pablo Longoria, Javier Ribalta et Igor Tudor. Les deux dirigeants espagnols et le coach croate ont en leur possession les clés du camion olympien et ils le dirigent plutôt bien puisque l'OM est dauphin du PSG. Leur travail suscite l'admiration à l'étranger puisqu'un club serait fortement intéressé pour se reconstruire.

Coup de tonnerre à l'OM, les plans sont chamboulés https://t.co/rFcU859ZCY pic.twitter.com/Dh787MAsBL — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Ribalta a dit non

D'après les informations du Corriere della Sera , Javier Ribalta plait à la Juventus tout comme ses deux collègues à l'OM. Pour autant, le directeur du football du club phocéen ne partira pas cet été selon La Minute OM . Le compte Twitter qui relaie toutes les informations de l'OM a également clarifié la situation de Pablo Longoria.

Longoria parti pour rester ?