OM : Elle clashe la star de l’OM et vit un calvaire

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a rapidement mis tout le monde d’accord. Pourtant, certains observateurs avaient des doutes au moment où l’international chilien a posé ses valises dans la cité phocéenne. Cela a notamment été le cas de Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG et consultante pour Canal+. Des commentaires qui ont entraîné des insultes sexistes et des menaces sur les réseaux sociaux à son encontre.

« C'est un joueur qui a eu une période dorée à Arsenal. Là-bas, il avait beaucoup d'énergie, il mettait énormément d'intensité dans son jeu, il avait la grinta. Je pense que tout sera lié à son physique. S'il perd cette intensité et ses grosses qualités physiques, ça va se ressentir sur son niveau de jeu. J'ai quand même l'impression qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis quatre ans. S'il n'a pas la rage qu'il avait à Arsenal, ça ne pourra pas marcher . » Au moment de l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM l’été dernier, Laure Boulleau avait exprimé ses doutes concernant l’international chilien âgé de 34 ans, sur le plateau du Canal Football Club . À la suite de ses propos, l’ancienne joueuse du PSG, aujourd’hui consultante sur Canal+ , a été victime d’insultes sexistes et de menaces sur les réseaux sociaux.

« On a très mal interprété mes propos »

Ce que Laure Boulleau a très mal vécu : « Pas bien. C'est la première fois que je suis attaquée de manière gratuite sur une analyse. Je n'ai pas l'impression d'avoir été injurieuse. J'aime bien ce joueur, un battant, qui ressemble à la joueuse que j'étais. On a très mal interprété mes propos. J'avais simplement émis des doutes, avec le style qu'il a, sur ses capacités à enchaîner les matches à très haut niveau, dont la Ligue des champions. J'ai sous-entendu que cela pouvait être une mauvaise idée si, physiquement, il était cramé. Ce qui m'a agacée, c'est qu'à ce moment-là, beaucoup avaient les mêmes interrogations. Mais comme je parlais d'un joueur marseillais, on m'a ramené à mon statut d'ancienne joueuse du PSG. J'ai reçu des messages d'une violence ! C'était horrible et cela m'a vraiment fait du mal… », a-t-elle déclaré, dans un entretien accordé à L’Équipe .

« On m'a menacée de mort »