Guendouzi : L’OM s’enflamme avant son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ en fin de saison étant donné son changement de statut ces dernières semaines à l’OM, Mattéo Guendouzi a malgré tout réussi une entrée en jeu décisive dimanche soir contre Auxerre, au même titre que Dimitri Payet. Et Igor Tudor n’a pas manqué de le souligner.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM prépare un mercato estival agité et notamment dans le sens des départs. Mattéo Guendouzi, qui était déjà très courtisé en janvier, devrait quitter le club phocéen, d’autant que l’ancien milieu de terrain d’Arsenal conserve une belle cote en Premier League. Devenu remplaçant de luxe depuis quelque temps à l’OM, Guendouzi continue néanmoins de se monter décisif malgré le contexte, et il a réussi une très belle entrée en jeu dimanche soir pour la victoire arrachée in-extremis contre l’AJ Auxerre (2-1).

« Je suis fier »

Interrogé en conférence de presse,Igor Tudor a d’ailleurs souligné l’apport de l’international français ainsi que celui de Dimitri Payet, autre remplaçant de luxe cette saison à l’OM : « C'est superbe la façon dont sont entrés (Dimitri) Payet et (Mattéo) Guendouzi. Je suis fier d'eux, ils ont montré leur valeur et ont apporté de la qualité dans un match qui risque d'être clé. Ils nous ont aussi donné du calme dans les 20 derniers mètres, ils nous ont permis de mieux contrôler », a lâché l’entraîneur croate.

« Ils ont changé le match »