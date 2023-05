OM : Il vide son sac sur une légende

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM à l’été 2021, Pau Lopez est directement entré en concurrence avec Steve Mandanda. Après le succès de Marseille sur Auxerre (2-1), le gardien de but espagnol est revenu sur ses débuts délicats dans un tel contexte, sans oublier le rôle primordial joué par Steve Mandanda, parti au Stade Rennais l’été dernier.

Malgré la victoire de l’OM au bout du suspense contre Auxerre, Pau Lopez aura peut-être une pointe de déception sur cette nouvelle rencontre sans clean sheet. Cette saison, le portier espagnol a passé un nouveau cap et on l’avait déjà vu très agacé il y a deux semaines lorsque l’ESTAC inscrivait un but anecdotique en toute fin de rencontre. Pau Lopez est très exigeant, une qualité qui fait du bien à cet OM qui avait besoin d’un gardien tel que l’Espagnol pour prendre la relève de Steve Mandanda.

«Je savais que ce serait difficile avec la légende Mandanda»

« Je me sens mieux que la saison dernière, avec la confiance du club, du coach, des joueurs. Dès que je suis arrivé ici, je savais que ce serait difficile, avec la légende Mandanda », reconnaît Pau Lopez au micro de Prime Video , conscient que la tâche ne s’annonçait pas simple. Mais les choses se sont bien goupillés, notamment grâce à Steve Mandanda, son ancien coéquipier parti au Stade Rennais.

Mandanda a aidé Lopez