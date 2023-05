L’incroyable hommage de l’OM à Payet

Arnaud De Kanel

Il était question de grands retours à l'OM dimanche soir. Mattéo Guendouzi a rejoué sous les couleurs olympiennes tout comme Dimitri Payet. Alors qu'il vit une saison compliquée, le Réunionnais a reçu un très beau message de son gardien Pau Lopez.

Tout le monde, ou presque, a participé à la fête dimanche soir au stade Vélodrome. Alors que l'OM était mené, Igor Tudor a décidé de faire rentrer Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi pour donner un second souffle à son équipe. Un coaching payant puisque les deux joueurs se sont distingués. Pour Pau Lopez, leurs entrées ont changé la physionomie du match. Le portier espagnol a salué son capitaine.

Le PSG prépare son arrivée, il choisit l’OM https://t.co/ZDSd5QJjLd pic.twitter.com/XkErlbK3cP — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

«Il a encore montré que c’était notre leader»

« Je pense qu’on a très bien joué, on a eu de la chance, mais on a mérité de gagner cette rencontre. Mattéo et notre capitaine Dim ont changé le match. On doit dire quelque chose pour lui, parce qu’il a encore montré que c’était notre leader. Pour nous, c’est un joueur très important », a lâché Pau Lopez au micro de Prime Vidéo après la rencontre. Il se satisfait également de son match sur le plan personnel.

«Je profite toujours de jouer ici»