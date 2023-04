Mercato - OM : Il lâche une bombe sur Payet

Arnaud De Kanel

D'indispensable à indésirable en quelques mois, Dimitri Payet voit son aventure à l'OM prendre un tournant bien triste. Le Réunionnais n'entre pas dans les plans d'Igor Tudor et son avenir dans la cité phocéenne s'obscurcit au fur et à mesure que la saison s'écoule. Pour Benjamin Courmes, il pourrait même quitter l'OM lors du prochain mercato.

Tout va très vite dans le football, Dimitri Payet peut en témoigner. Capitaine de l'OM de Jorge Sampaoli la saison passée, le numéro 10 marseillais se retrouve cantonné à un rôle de remplaçant avec Igor Tudor. A 36 ans, le temps est compté pour Payet qui est plus proche de la fin que du début. Sa situation actuelle pourrait le pousser à aller voir ailleurs cet été comme l'explique Benjamin Courmes.

Fiasco à l'OM, une vieille connaissance arrive à la rescousse https://t.co/XKwSma8MQ4 pic.twitter.com/XSodik2cxh — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

«Le seul sujet sur Payet c‘est de savoir s’il va rester la saison prochaine»

« Il n’y a plus de sujet Payet. Cela fait six mois qu’on le sait qu’il n’y a plus de sujets sur Payet. Là ce que lui donne Tudor, c’est des miettes. Il lui donne 10 minutes parce qu’on mène 3-0. C’est pour lui faire plaisir. Le seul sujet sur Payet c‘est de savoir s’il va rester la saison prochaine ou pas. Et on reparlera très certainement dans quelques semaines. En-tout-cas lui il reste professionnel. Ça été dit à de nombreuses reprises. Le coach et les joueurs le disent », a déclaré le journaliste pour Football Club de Marseille . Benjamin Courmes voit donc Dimitri Payet quitter l'OM.

«Je pense qu’il y a vraiment une possibilité qu’il parte»