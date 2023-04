Dossier sensible à l’OM, il dit tout sur Payet

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné à un éternel rôle de remplaçant cette saison à l’OM malgré son statut de capitaine, Dimitri Payet vit une situation très particulière sous les ordres d’Igor Tudor. Et Valentin Rongier, qui a donc hérité du brassard par la force des choses et son statut de joueur majeur, se livre sur ce contexte assez spécial et rend hommage à Payet.

Avec la nomination d’Igor Tudor en lieu et place de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM l’été dernier, tout a changé pour Dimitri Payet. Le numéro 10 et capitaine, qui tenait jusqu’ici un rôle majeur au sein du projet McCourt, a été relégué au statut de remplaçant de luxe, et il doit désormais se contenter d’un temps de jeu très limité sous les ordres de l’entraîneur croate. En clair : Payet est toujours le capitaine de l’OM sur le plan officiel, mais c’est Valentin Rongier qui arbore le brassard à chaque match.

Rongier dit tout sur la situation avec Payet

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE dimanche, le milieu de terrain de l’OM se lâche sur cette situation un peu spéciale avec Payet : « Tout s'est fait naturellement, encore une fois. J'étais vice-capitaine et Dim savait que s'il n'était pas sur le terrain, c'était moi qui aurais le brassard. J'ai juste voulu éclaircir un point avec lui : je voulais lui rendre le brassard quand il entrait en jeu mais il m'a dit que non, que ça ne changeait rien de le récupérer pour vingt minutes, qu'on était plusieurs capitaines dans l'équipe. Je ne voulais surtout pas qu'il se dise que je m'accaparais le brassard », confie Rongier.

« Je lui tire mon chapeau »