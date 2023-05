La très grande annonce de l’OM sur Guendouzi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis trois rencontres, Matteo Guendouzi a retrouvé la pelouse dimanche face à Auxerre. Entré à 20 minutes de la fin, le milieu de l’OM a offert une passe décisive à Alexis Sanchez qui a inscrit le but de la victoire. En conférence de presse, Igor Tudor a souligné les belles entrées de son milieu et de Dimitri Payet.

C’est une victoire capitale pour l’OM. Après son succès précieux sur la pelouse de l’OL dimanche dernier, Marseille devait confirmer à domicile face à Auxerre, une équipe en forme. Malgré tout, le défi semblait largement à la hauteur des Olympiens qui pouvaient compter sur l’appui du Stade Vélodrome, encore une fois à guichets fermés.

Guendouzi de retour… et décisif !

Malgré les bonnes intentions et les occasions, l’OM s’est fait surprendre en première période sur un but venu d’ailleurs de Birama Touré. Il aura fallu attendre les vingt dernières minutes pour voir les hommes d’Igor Tudor revenir dans la partie et aller inscrire un deuxième but. Matteo Guendouzi, entré en jeu pour la première fois depuis trois matchs, a été décisif en offrant la dernière passe à Alexis Sanchez sur le second but.

«C'est superbe la façon dont sont entrés Payet et Guendouzi»