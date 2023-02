«Il n’est plus que l’ombre de lui même» : Il fait totalement mentir ses détracteurs à l’OM

Thibault Morlain

A l’occasion du dernier mercato estival, l’OM a réalisé un énorme coup en s’offrant les services d’Alexis Sanchez, lui qui avait été libéré de sa dernière année de contrat par l’Inter Milan. Le Chilien a ainsi posé ses valises sur la Canebière, mais son arrivée avait alors suscité de nombreuses interrogations. Force est de constater qu’aujourd’hui, Alexis Sanchez a parfaitement réussi à lever les doutes émis à son égard.

Longtemps réclamé par Jorge Sampaoli à l’OM, Alexis Sanchez a fini par rejoindre le club phocéen et l’effectif d’Igor Tudor. Alors que le Chilien n’était pas dans la meilleure des situations à l’Inter Milan, il a été libéré de son contrat et s’est alors engagé avec l’OM. A 34 ans, l’ancien du FC Barcelone a ainsi intégré l’effectif phocéen, ce qui, en début de saison, n’avait pas manqué d’éveiller quelques craintes concernant ses futures performances sur la Canebière.

Alexis Sanchez en a fait douter plus d’un…

Ancienne joueuse du PSG et désormais consultante pour Canal+ , Laure Boulleau ne s’était ainsi pas montrée vraiment convaincue par l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM. « C'est un joueur qui a eu une période dorée à Arsenal. Là-bas, il avait beaucoup d'énergie, il mettait énormément d'intensité dans son jeu, il avait la grinta. Je pense que tout sera lié à son physique. S'il perd cette intensité et ses grosses qualités physiques, ça va se ressentir sur son niveau de jeu. J'ai quand même l'impression qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis quatre ans. S'il n'a pas la rage qu'il avait à Arsenal, ça ne pourra pas marcher », avait-elle notamment lâché.

L’attaquant de l’OM est au rendez-vous

Quelques mois plus tard, force est de constater qu’Alexis Sanchez est dans une forme exceptionnelle. En effet, l’attaquant de l’OM réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière. Auteur d’un doublé ce samedi contre Clermont, le Chilien totalise aujourd’hui 13 réalisations depuis son arrivée sur la Canebière. Précieux dans le système d’Igor Tudor, Alexis Sanchez contribue ainsi pleinement aux bonnes performances de l’OM cette saison.