Incroyable, une catastrophe a sauvé l’OM

Arnaud De Kanel

L'obstacle RC Lens se dresse sur la route de l'OM qui en cas de victoire ce samedi soir, prendrait une sérieuse option pour la deuxième place directement qualificative pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Et si le club phocéen a pu maintenir la cadence, c'est en grande partie grâce à son élimination en phase de poule de la coupe aux grandes oreilles en début de saison.

L'OM doit l'emporter face au RC Lens ce samedi soir pour retrouver la Ligue des champions l'an prochain. Cette compétition s'était prématurément arrêtée pour les Phocéens cette saison, battus par Tottenham au Vélodrome. Finalement, cette élimination a permis de reposer les organismes et de montrer une belle régularité en championnat. Pour Rolland Courbis, elle n'a été que bénéfique à l'OM.

OM : Le successeur de Guendouzi déniché pour 0€ ? https://t.co/vXmusvD8sD pic.twitter.com/e435drVOZZ — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

«L'élimination de toute compétition européenne a donc permis de souffler»

« Le tournant de la saison est cette défaite à domicile contre Tottenham, avec ce but à la fin. J'étais déçu que l'OM termine 4ème, mais j'étais content qu'il ne finisse pas 3ème. Je me rappelle la période avec des matches tous les trois jours, ceux perdus contre Ajaccio, Francfort... À cette époque, je me disais que ça allait être compliqué de terminer dans les quatre premiers du championnat. Si on avait continué la coupe d'Europe, on jouerait actuellement la 3ème place à Monaco. L'élimination de toute compétition européenne a donc permis de souffler » a déclaré l'ancien coach de l'OM dans un entretien paru dans le colonnes de La Provence ce samedi matin. Il en va de même pour le fiasco en Coupe de France contre Annecy.

«Je suis optimiste pour que l'OM finisse 2ème»