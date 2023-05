Surprise, l’OM sur le point de boucler une énorme vente ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de jolies prestations ces dernières semaines, Cengiz Ünder serait considéré, en interne, comme l'un des joueurs les plus bankables de l'effectif. Bien que sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM, l'international turc pourrait être sacrifié lors du prochain mercato estival, à l'instar d'un Mattéo Guendouzi.

En cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, Pablo Longoria pourrait frapper fort en recrutant une pointure, quitte à réduire le groupe marseillais la saison prochaine. Aucun nom n'a encore été divulgué, mais le président de l'OM a de grandes ambitions pour son club. Mais pour acter cette arrivée, les responsables vont devoir vendre certains éléments. Le départ de Mattéo Guendouzi serait acté et pourrait rapporter au moins 20M€ à l'OM. Un autre joueur pourrait rapporter une jolie manne : Cengiz Ünder.

Incroyable, il réclame le départ d'un cadre de l'OM en direct https://t.co/k0fa0TNvaC pic.twitter.com/L2avitpK1N — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

L'OM avait tenté de le vendre en 2022

Auteur de trois buts lors des trois derniers matches, Ünder serait considéré comme l'un des joueurs les plus bankables du groupe. Raison pour laquelle l'OM avait tenté de l'utiliser comme monnaie d'échange lors des deux derniers mercatos. Mais l'ailier n'a jamais envisagé de changer d'air. « Ça ne m'a pas effleuré l'esprit. J'ai lu ici et là que des rumeurs évoquaient mon transfert, mais je n'y ai jamais pensé. Je considérais que j'avais fait une très bonne première saison et que je ne voulais pas partir comme ça. Je me suis bien adapté à Marseille, je me sens bien ici. J'en ai discuté avec mon manager et à aucun moment je n'ai souhaité partir dans un autre club. » avait-il confié.

Ünder utilisé comme monnaie d'échange ?

Mais alors que le prochain mercato approche, les premières rumeurs sur son avenir apparaissent. Selon L'Equipe , Ünder pourrait être sacrifié durant l'intersaison, afin de permettre l'arrivée d'un joueur d'un tout autre calibre. Mais il y a quelques jours, il avait annoncé la couleur.

« Partir n'est pas envisageable »