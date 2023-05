«Il n’a rien à faire à l’OM» le départ d’une star réclamé en direct

Thomas Bourseau

Jonathan Clauss n’est plus vraiment en odeur de sainteté à l’OM dans l’esprit de certains observateurs comme Daniel Riolo et Jonatan MacHardy. Pire, en raison d’une certaine fragilité mentale de l’international français, MacHardy a même réclamé son départ.

Jonathan Clauss semble peiner à retrouver son niveau affiché lors de la première partie de saison qui lui avait valu des convocations en équipe de France avant la désillusion du Mondial. Alors que le latéral droit de l’OM enchaînait les présences aux rassemblements des Bleus et les belles performances avec l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps ne l’a pas convoqué pour la Coupe du monde au Qatar.

Mercato : L’OM prépare un joli transfert https://t.co/iJGyBMELGI pic.twitter.com/31ZZ1xNKOO — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Riolo se demande si Clauss pense à partir, MacHardy réclame son départ

Une déception assumée par le principal intéressé au micro de Canal+ après la compétition. Et depuis, Jonathan Clauss patine à l’OM. Au point où Daniel Riolo a laissé entendre qu’il pourrait déjà avoir la tête ailleurs sur les ondes de RMC courant avril. « Le mercato de l’OM ? Un mec comme Guendouzi ça fait quelques semaines qui se demande ce qu’il doit faire. Clauss la même, il reste il ne reste pas, il ne sait pas, il doit se poser des questions là-dessus. Il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions ».

«Ça fait quand même trois mois qu’il est mauvais défensivement, brouillon offensivement et qu’il nous coûte des points»