Incroyable, il réclame le départ d'un cadre de l'OM en direct

Alexis Brunet

L'OM s'apprête à disputer ce samedi soir peut-être le match le plus important de sa saison. Les partenaires d'Alexis Sánchez se rendent dans le Nord pour y affronter le RC Lens, dans un choc entre le deuxième et le troisième du championnat. Une rencontre spéciale pour Jonathan Clauss notamment, qui va affronter son ancien club. Mais le piston marseillais ne fait pas l'unanimité chez certains.

À la fin de cette journée de Ligue 1, il restera encore quatre matches à disputer pour chaque équipe. Pourtant le choc de ce samedi soir entre L'OM et le RC Lens a tout d'une finale avant l'heure. Les deux équipes se tiennent en un point. Pour l'instant c'est Marseille qui est devant, mais cela peut vite changer, les Lensois étant très difficiles à jouer et qui évoluera à domicile ce soir, dans un Bollaert qui s'annonce très bruyant.

Une rencontre spéciale pour Jonathan Clauss

Une rencontre capitale durant laquelle il ne faudra pas se faire submerger par les émotions. C'est ce qu'espère Jonathan Clauss. Le latéral de l'OM sera sûrement aligné d'entrée ce soir face à son ancien club dans lequel il a évolué durant deux saisons. Maintenant du côté marseillais, sa titularisation serait une bonne chose pour le RC Lens, selon certains observateurs.

C’est annoncé, l’OM peut réaliser l’exploit face au PSG https://t.co/i95kImaM3d pic.twitter.com/I0pyojs0MX — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

«J'ai une très grosse inquiétude sur Jonathan Clauss»