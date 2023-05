OM : Le mercato part très mal avec cette annonce

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une saison XXL avec le RC Lens, Loïs Openda dispose d’une grosse cote sur le marché des transferts, et l’OM ferait partie des prétendants en course dans ce dossier. Mais le buteur belge annonce être épanoui dans les rangs du club nordiste et refroidit déjà les ardeurs de ses prétendants.

La fin de saison approche, et l’OM place déjà ses pions en vue du prochain mercato estival. Le président Pablo Longoria, qui cherche notamment du renfort en attaque étant donné que l’avenir d’Alexis Sanchez est encore incertain, en pincerait notamment pour Loïs Openda, la sensation du RC Lens (18 buts en Ligue 1 cette saison). Mais le buteur belge semble avoir d’autres plans que de signer à l’OM…

L’OM trouve le successeur de Guendouzi, une réponse tombe https://t.co/pdZLll0KSM pic.twitter.com/PDfRMVpS5F — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

« Je suis un joueur du RC Lens »

Interrogé par La Voix du Nord vendredi, Openda s’est confié sans détour sur son avenir au RC Lens et refroidit pour l’instant les ardeurs de l’OM : « Je sais qu’il y a beaucoup de bruit, j’entends, je vois. Mes performances font parler, avec mon agent, on le sait. Je suis quelqu’un d’humble, je reste tranquille, et focus sur mon objectif. Je n’ai pas fait tout ce travail-là pour être distrait par des choses qui se disent en dehors. Il reste des matchs, importants pour le club, pour moi aussi. Après, c’est une forme de reconnaissance. Mon objectif, c’est de rester sur une ligne droite, terminer les derniers matchs à fond, et ne pas écouter ce qu’il se passe sur le côté. À la fin de saison, si je veux écouter, j’écouterai. Mais je reste calme. J’ai un contrat jusqu’en 2027. Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens. J’y suis très bien. On verra ce qu’il se passera », indique Openda.

Openda veut jouer la C1