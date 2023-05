L’OM est interpellé par son bourreau, un transfert étonnant se prépare

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Révélation de Ligue 2, Moïse Sahi s'est également distingué lors de l'exploit d'Annecy contre l'OM en Coupe de France. C'est lui qui avait égalisé pour le club savoyard qui avait fini par s'imposer aux tirs-au-but. D'ailleurs, l'attaquant de 21 ans serait dans le viseur de l'OM pour cet été. Un intérêt qui fait rêver Moïse Sahi.

Et si un mauvais souvenir se terminait en pari sur l'avenir ? En effet, alors que l'OM n'a toujours pas digéré son élimination contre Annecy en quart de finale de la Coupe de France, le club phocéen a peut-être trouvé un joli coup sur le mercato. L'EQUIPE révélait ainsi que Pablo Longoria avait été séduit par la prestation de Moïse Sahi, buteur lors de cette rencontre. Il faut dire que l'attaquant de 21 ans, auteur de 13 buts en Ligue 2 cette saison, est l'une des révélations du championnat. Moïse Sahi risque donc d'être convoité cet été, surtout en cas de relégation d'Annecy en National. Néanmoins, il préfère se concentrer sur la fin de saison.

L’OM prépare des folies pour son mercato ! https://t.co/uqZjWj7LiP pic.twitter.com/UHjM6tR5jt — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

«Je garde mon calme et ma tranquillité»

« Je garde mon calme et ma tranquillité, c’est ma nature. Quand je suis arrivé au FC Annecy, j’avais pour mission de gagner du temps de jeu et de l’expérience. Aujourd’hui, il me tient à cœur de bien finir la saison pour laisser le club en Ligue 2. C’est la seule chose qui m’importe. Je laisse mes agents s’occuper du reste pour ne pas me mélanger l’esprit », assure-t-il dans des propos accordés au Dauphiné Libéré .

«C’est une équipe de rêve»