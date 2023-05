L'ASSE a recruté le «nouveau Rabiot»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Doté d'un centre de formation efficace, l'ASSE tiendrait un nouveau crack en la personne de Mathis Amougou. Le milieu de terrain de 17 ans vient de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur et il semble promis à un bel avenir. Son ancien coach à Torcy estime même que c'est un mélange entre Houssem Aouar et Adrien Rabiot.

Ces dernières saisons, l'ASSE a décidé de mettre en place un réseau de recrutement des jeunes talents plus efficaces, notamment en île de France. Et cela commence à porter ses fruits comme en témoigne la récente signature d'un premier contrat professionnel pour Mathis Amougou, milieu de terrain très prometteur de 17 ans. Mamad, son éducateur du club de Torcy, présente d'ailleurs les qualités du jeune stéphanois qui ne sont pas sans lui rappeler celles d'Adrien Rabiot.

Mathis Amougou, le nouveau crack de l'ASSE ?

« Toutes proportions gardées, c'est un mélange entre Aouar et Rabiot car c'est un joueur très sobre qui va perdre très peu de ballon qui va être très bon dans ses choix de jeu et ses choix de geste. Il est capable d'aller trouver des passes que les autres ne peuvent pas trouver », confie-t-il à l'occasion d'un podcast pour RMC Sport , avant d'ajouter une couche.

«Mathis est un bosseur qui voulait toujours être à son meilleur niveau»