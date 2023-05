Le PSG et Kylian Mbappé vont avoir un problème

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien décidés à recruter un buteur de renom cet été à la demande Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG semblent avoir fait de Victor Osimhen leur priorité absolue à cet effet. Mais entre le prix du transfert et la concurrence anglaise, le PSG pourrait avoir du mal à rafler la mise avec le joueur de Naples.

Interrogé jeudi soir au micro de Sky sur son avenir, Victor Osimhen laissait planer un énorme doute : « Maintenant, je veux profiter de ce moment historique, ce n'est pas le moment de penser à mon avenir », a confié le buteur nigérian de Naples, qui est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG en vue du prochain mercato estival.

PSG : Mbappé attend ce transfert, une réponse est lâchée https://t.co/H1CDBXCAwl pic.twitter.com/SgNfvwCTk9 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Mbappé attend un buteur du PSG

Il faut dire que Kylian Mbappé, qui n’est pas emballé à l’idée de tenir le rôle de pivot cette saison sur le front de l’attaque du PSG, réclame depuis maintenant plusieurs mois le recrutement d’un buteur capable de venir l’épauler. Et Osimhen semble avoir le profil idéal à cet effet, mais le PSG devrait avoir deux problèmes.

Osimhen, ça se complique