Mercato : Coup de tonnerre pour Mbappé et le PSG

Déterminé à recruter un buteur de renom cet été afin de satisfaire les demandes de Kylian Mbappé qui ne souhaite pas tenir le rôle de pivot, le PSG semble avoir fait de Victor Osimhen sa grande priorité. Mais problème, Naples a très clairement indiqué qu’il ne laisserait pas partir son attaquant nigérian durant le mercato estival.

Depuis l’hiver dernier, Kylian Mbappé a fait savoir à plusieurs reprises aux dirigeants du PSG qu’il souhaitait voir débarquer un buteur capable d’évoluer en tant que pivot. Luis Campos a bien entendu les désidérata de son attaquant, et plusieurs pistes ont donc été activées par le conseiller sportif du PSG, qui courtise notamment Victor Osimhen (24 ans).

« Je discuterai »

Interrogé cette semaine au micro de Sky , le buteur nigérian de Naples avait d’ailleurs ouvert la porte à un transfert, au PSG ou ailleurs : « À la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et je discuterai de tout. Je négocierai également avec le club. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble », confiait Osimhen. Mais Kylian Mbappé et le PSG viennent d’être refroidis dans ce dossier…

De Laurentiis ferme la porte