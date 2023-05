Mercato : Le PSG reçoit un stop monumental, «on ne le vendra jamais»

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain va totalement changer de visage cet été, puisque Lionel Messi et Neymar pourraient quitter le club. Luis Campos a déjà quelques idées pour les remplacer puisque selon nos informations il suit de près Rafael Leao, mais d’autres sources parlent plutôt de Victor Osimhen, qui vient de remporter le Scudetto avec le Napoli. Et cette deuxième piste s’annonce assez compliquée...

Qui accompagnera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Car si les évènements des derniers jours semblent avoir scellé l’avenir de Lionel Messi, qui se dirige tout droit vers un départ en fin de contrat, Neymar devrait également être poussé vers la sortie, ce qui signera la fin de la MNM.

PSG : Messi fait son mea-culpa, il enrage https://t.co/VbdYE6LyFG pic.twitter.com/VA5VM2Ackk — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Rafael Leao, le chouchou de Luis Campos

A côté du M de Kylian Mbappé on pourrait bientôt glisser un L, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’une des grandes cibles de Luis Campos n’est autre que Rafael Leao. Performant avec l’AC Milan depuis un an, le Portugais semble toutefois proche de signer un nouveau contrat ! La Gazzetta dello Sport explique même que l’annonce ne tiendrait plus qu’à quelques formalités qui doivent encore être réglées.

Osimhen, la star du Napoli

RMC Sport a plutôt parlé de Victor Osimhen comme grande priorité su PSG en attaque, pour le mercato qui se profile. Il faut dire que l’ancien du LOSC est l’un des meilleurs buteurs de la saison, au cours de laquelle il a offert au Napoli son premier Scudetto depuis 33 ans et un certain Diego Armando Maradona. Ses prestations ont toutefois fait monter le prix, puisque les médias italiens parlaient ces derniers jours d’un transfert à plus de 150M€.

De Laurentiis met fin aux débats