Le PSG fait des folies, «c’est le meilleur attaquant du monde»

Après avoir explosé au LOSC, Victor Osimhen est devenu une légende en Serie A cette saison, offrant au Napoli son premier Scudetto depuis 33 ans. L’attaquant a été éblouissant et cela n’a pas échappé à Luis Campos, qui après l’avoir lancé en Ligue 1 souhaiterait le retrouver du côté du Paris Saint-Germain.

Avec les possibles départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG va devoir reconstruire une attaque autour de Kylian Mbappé. Nous vous avons ainsi révélé sur le10sport.com que Luis Campos vise notamment Rafael Leao, qu’il a recruté au LOSC par le passé et qui cartonne depuis un an à l’AC Milan.

Zidane - PSG : Cette annonce qui va faire trembler le Qatar https://t.co/pGclcNMKc7 pic.twitter.com/FGhuBK1YMK — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Osimhen, la grande priorité du PSG ?

En Serie A, Campos suivrait vraisemblablement d’autres buteurs et c’est notamment pour l’actuel Capocannoniere qui n’est autre que Victor Osimhen, une autre de ses anciennes connaissances du LOSC. RMC Sport assure que la star du Napoli serait même la priorité absolue du PSG en attaque, pour le mercato estival qui se profile.

« Tous les clubs au monde voudraient un tel attaquant, ça ne sera pas facile pour le Napoli de le retenir »