C’est annoncé, le PSG a carte blanche pour le transfert de l’été

Thomas Bourseau

Victor Osimhen est très convoité sur le marché des transferts et notamment par le PSG. Et alors que le Bayern Munich semblait être un véritable obstacle au club de la capitale pour le buteur du Napoli, la donne aurait changé.

Comme ce fut le cas l’été dernier sous l’impulsion de Luis Campos, le PSG chercherait une nouvelle fois à mettre la main sur un attaquant de pointe autour duquel Kylian Mbappé pourrait tourner et combiner. D’après les informations communiquées par RMC Sport , il semblerait la priorité absolue parisienne dans ce secteur de jeu se nomme Victor Osimhen. Randal Kolo Muani en serait l’alternative.

PSG : Mbappé réclame du lourd, le mercato est relancé https://t.co/2eMMvWFCHa pic.twitter.com/RSZY77sz9I — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Plus que Manchester United, le Bayern OUT pour Osimhen ?

Sacré champion d’Italie avec le Napoli jeudi soir, Victor Osimhen impressionne en Serie A cette saison et fait tourner la tête de bien des équipes européennes. C’est notamment le cas de Manchester United et du Bayern Munich. Ou du moins en ce qui concerne le Bayern, ça l’était.

Le Bayern a décidé de se retirer, le PSG jubile