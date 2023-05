OM : «Un club terrible», il hallucine totalement

Arnaud De Kanel

Bien que dauphin du PSG avant le choc de samedi soir face au RC Lens, l'OM n'apporte pas pleinement satisfaction à ses supporters. L'élimination en Coupe de France contre Annecy a marqué les esprits et certains l'ont encore en travers de la gorge. Jérôme Leroy estime que ce club est vraiment à part.

Loïs Openda, Seko Fofana, Alexis Sanchez ou encore Valentin Rongier, tous s'apprêtent à en découdre ce samedi soir à Bollaert pour le choc comptant pour la 34ème journée de Ligue 1. L'OM aborde cette rencontre dans la peau de dauphin du PSG et avec un point d'avance sur son adversaire du soir. Preuve que la saison est réussie mais malgré tout, elle ne devrait pas perte auréolée d'un titre et à Marseille, on perd patience. Si l'OM venait à finir 3ème, la pilule ne passerait pas dans la cité phocéenne et c'est bien le problème qui ronge ce club selon Jérôme Leroy.

«Celui qui gagne ce match finira 2ème»

Dans un entretien accordé à La Provence , l'ancien joueur de l'OM, du PSG et du RC Lens s'est projeté sur la rencontre. « Ce sont deux équipes qui attaquent dès qu’elles en ont l’occasion et ne calculent pas. C’est une lutte passionnante. Lens et l’OM auraient pu remporter le titre s’ils avaient saisi leurs opportunités respectives. Celui qui gagne ce match finira 2e. Ce sont des équipes qui vont bien, qui restent sur de bonnes séries. Je n’en vois aucune perdre deux matches d’ici la fin de saison. Lens est rarement passé au travers sur les matches à enjeux. La seule fois de la saison où ils ont été moins bons justement, c’était à Marseille », a-t-il relevé. Jérôme Leroy salue l'excellente saison de l'OM mais il craint qu'une défaite face au RC Lens vienne la mettre de côté.

«Ce club est terrible»